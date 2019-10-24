▲埔基醫療團隊欲至仁愛鄉偏遠部落，每次上山開車至少要3個小時以上，且路況很差，往往下過大雨就坍塌，但醫護人員仍使命必達。（埔基提供／楊樹煌南投傳真）

健保署中區業務代表今24日隨同埔里基督教醫院團隊，深入仁愛鄉力行及發祥部落，關懷當地發展遲緩兒童及行動不便需居家療護的老弱病患，同時了解埔里基督教醫院團隊山地醫療服務情形，現場病患及家屬都一致表示感謝。

南投縣仁愛鄉幅員達1274平方公里，面積比彰化縣還大，33個部落分布在海拔400至3000多公尺的高山峻嶺中，最遠的部落翠華村，距離醫院達72公里的山路，一向被稱為卡通動畫史瑞克中的「遠得要命的王國」。

但埔基醫院至仁愛鄉偏遠部落醫護的人員，每次上山開車都要超過3個小時以上，而且路況很差，往往下過大雨就坍塌，所幸參與IDS計畫的醫護人員使命必達，每周仍排出兩班醫護人員上山，為遲緩兒及行動不便需居家療護的老弱病患進行醫療服務。

今天健保署中區業務組長方志琳就隨同埔基醫院醫療小組，前往力發部落，看醫療團隊為守護民眾健康的艱辛與付出，尤其見到患者頻向醫護人員表達感恩「幸有埔基、幸有健保、幸有醫療團隊定期、定點到宅提供居家照護，讓老弱婦孺串心者都很安心」的感謝場景，更是讓他們都深為動容。

方志琳組長也亦表達感謝埔里基督教醫院團隊的辛勞，尤其團隊20多年來長期守護仁愛鄉山地醫療，不畏路途遙遠，投入偏鄉照護，成為偏鄉民眾健康守護神的崇高精神與毅力，確是值得敬佩。

(中時 )