五越星團長潘羽姍（右一）隨移民署行動列車至戶政事務所向洽公新住民宣導反賄觀念。（劉秀芬攝）

隨著明年總統及立委選舉投票日逼近，為淨化選風及保障民眾權益，移民署南區事務大隊台南市第二服務站結合新住民公益團體「五越星」成立反賄宣導團，團長潘羽姍表示，為避免新住民朋友因不熟悉選舉法規觸法，因此才會與移民署合作下鄉宣導。

五越星團體由潘羽姍、童氏容、蘇虹鮮、范鄭瑞綾及范玉映5位越南通譯組成，她們都已嫁來台灣多年，在這裡生根與成長，想透過藝文活動或戲劇表演，搭起兩國人民的橋樑，讓彼此互相了解。

移民署表示，賄選手法日新月異，除現金買票外，招待用餐、非等值旅遊、捐助活動經費等，都是巧立名目之利益取得，新住民因不熟悉選舉文化，被有心人士誤導或經誘騙觸法時有所聞。

台南市第二服務站主任陳南翰表示，曾有新住民詢問，「如果發現有疑似賄選情事該如何處理？我中文不好，也不懂台灣的法令，檢舉後政府會保護我的身分嗎？」

為加強新住民朋友對選舉法規的了解，移民署才想要借助新住民團體力量，一起成立反賄行動列車，巡迴至學校、機關、社區發展協會、異國小吃店及廟宇等，進行反賄選宣導。

日前移民署與五越星到柳營區敏惠醫專宣導反賄選，獲得熱烈迴響，11月5日將前進新營戶政事務所，年底前還有多場巡迴宣傳。

陳南翰也提醒新住民朋友，檢舉賄選首先需保存賄選證據，撥打檢舉電話06-5817404，檢舉人身分將嚴格保密，查獲獎金最高達1500萬元。

(中時 )