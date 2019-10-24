黃海波曾和高圓圓合拍《咱們結婚吧》。（圖／翻攝自real黃海波微博）

大陸男星黃海波過去被封為「國民老公」，5年前他因買春疑嫖到變性人風波導致工作全無，出獄後便和老婆到美國生活並生下一子，黃海波最近漸漸復出，回到網上分享生活，卻傳出動用老父養老金、賣慘等傳聞。近日他接受陸媒專訪，澄清自己並沒有偷花父親的錢，「錢基本用在他自己（指父親）與他孫子身上」，「講白了就是在他授意下，我合理幫他支配他的錢」。

據《新浪娛樂》報導，黃海波最近受訪澄清傳聞，他透露家中去年狀況不好，父親得了腦炎，針對網上指他「靠父親養老金生活」傳聞，黃海波澄清是因父親生病，他才在父親同意下每個月幫忙去取工資，錢也都是花在父親身上和黃海波的兒子上，以及家中一些公費開銷，「是在他（指父親）的授意下，就是你指揮我幹活」。

至於賣慘爭議，黃海波略為動怒說：「有啥可賣的，賣慘，多少錢一斤」，又說賣慘無法解決實際問題，自己有時是被媒體的標題所害，實際生活沒那麼慘，「你們太過於把我臆想的那麼慘了，可能跟比原來做演員的時候，能夠賺錢的時候，是沒法比的，但是還不至於說像你們想像的，就那樣」。

(中時電子報)