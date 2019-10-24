◎被推薦為不分區？王金平：不留立院

國民黨昨天起展開不分區提名作業，黨內有意角逐者暗潮洶湧，詢及若被人推薦當不分區立委的意願，前立法院長王金平今天下午參加前財政部長顏慶章新書發表會後受訪表示，自己說過絕對不留在立法院，該畢業就畢業，人總要能夠在適當時機畫下一個完美句點。至於脫黨參選，王淡然地說，以後再說吧。

◎抱病挺韓 雲縣議長：韓國瑜已倒贏100萬票

雲林縣議會議長沈宗隆是全台第一個挺身支持韓國瑜參加黨內總統初選的地方議會首長，韓國瑜24日回故鄉雲林，第一站到沈宗隆家附近的土庫順天宮拜拜，沈雖脊椎開刀還在休養，但他穿著護腰堅持到場，懇切幫韓拉票「他是我們所有人的希望，是我們台灣的救星」，台下民眾也高聲呼應。

◎民調失準再現？他預言選情將翻盤

國民黨總統參選人韓國瑜日前請假展開請益之旅，所到之處受到民眾熱烈歡迎，但目前多份民調顯示，韓國瑜支持度仍落後蔡英文10％至20％，台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，韓國瑜請假後透過感染力、號召力、影響力等「五力」進攻，韓流勢必再起，明年大選民調恐重現2014年地方選舉失真，開票結果呈現大翻盤的情況。

◎吳宗憲挑女婿標準高 有這習慣先淘汰

藝人吳宗憲24日攜手女兒吳姍儒到桃園替小學生做愛心早餐，眼看偏鄉小學生個個活潑可愛，吳宗憲被問到想不想早點當阿公，他撂下狠話：「要進紫禁城，先過我這道玉門關！」不過想過吳宗憲這道玉門關有何準則？吳宗憲說想當他女婿，絕對不可以有任何壞習慣，尤其是抽菸。

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(中時電子報)