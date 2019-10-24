員林市在地企業得展棉業定期舉辦公益捐血活動，並結合許多企業社團，祭出豐厚贈品重賞，鼓勵民眾踴躍捐輸熱血。（謝瓊雲攝）

員林得展棉業執行長張惠英（右）很重視企業盈餘藥回饋社會做公益，逐步接班的兒子陳郁軒（左）也深受影響，生日這天辦捐血活動為自己慶生，也感恩母親在母難日，冒著大出血的生命危險生下他。（謝瓊雲攝）

台中捐血中心24日派出捐血車到員林公園，由於捐血一袋就可領取豐厚禮品，吸引許多民眾踴躍響應，不少人一次就捐500C.C.。（謝瓊雲攝）

員林市公所對面的員林公園24日有場企業自辦的公益捐血活動，傳產第三代、Easyfit品牌創辦人陳郁軒剛好是35歲生日，他選在這天與媽媽張惠英攜手做公益，感謝35年前母親冒著生命危險把他生下來。

員林市在地企業得展棉業，為歐美知名品牌代工襪品多年，35歲的陳郁軒自台灣大學生技系畢業後，決定返鄉接班，運用所學導入電子化管理，更說服父母主導自創品牌，成功讓30多年的老公司轉型，未來公司營運將逐漸以品牌生產取代代工製造。

得展棉業執行長張惠英，原本是護理師，婚後才跟著丈夫創業；她回憶當年生陳郁軒時是第一胎，卻發現有前置胎盤，生產風險非常高，她本著醫護人員的專業敏感度，預先抽了500 CC血液備用，沒想到分娩時真的發生大出血，所幸最後母子平安，也讓她發願要做公益回饋社會。

張惠英說，台灣早年的織襪業都是代工，她曾幫知名歐美品牌代工襪品外銷全球，但利潤卻少得可憐，兒子畢業後主動表達接班意願，還主導打造自有品牌，強調MIT台灣製造的平價襪，生產的機能性除臭襪品、X型足弓襪、氣墊襪，還有吸濕排汗功能等等，每雙都只需要銅板價，比起全產線代工時期，營收逆勢反轉、達到300％。

已成家、結婚生子的陳郁軒說，從小看著父母創業的辛苦，耳濡目染也很喜歡自己動手設計，公司逐漸轉型成功，爸媽很欣慰能跟老員工繼續努力，他自己也有滿滿成就感；尤其母親強調企業賺錢就應該回饋社會，每年攜手許多在地企業、社團，如梅香莊、獅子會等，定期舉辦捐血公益活動，以超豐厚的捐血贈品，鼓勵民眾踴躍挽袖捐輸熱血，每次都吸引不少熱血男兒，專程自各地前來響應。

(中時 )