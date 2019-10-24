2020立委選舉，藍綠力拚過半，民進黨主席卓榮泰今天接受媒體專訪表示，民進黨目前的政黨票和立委選情，和蔡英文總統支持度仍有段差距，但從黨內民調中心的資訊來看，「我們現在朝向單獨過半的可能性是已經達到了」。

卓榮泰今天接受聯合影音專訪表示，目前蔡英文總統在各項民調上面顯示是比較穩定，但「我們沒有任何樂觀或是放鬆的態度」，政黨支持度，跟區域立委的支持度雖有提升，但跟總統的支持度還有一段距離。

為接近差距，他在今年的一月選主席的時候，就提出「大戰略、大戰區、聯合作戰」的作法，每個縣市候選人都不是單獨作戰，其中最重要的領頭就是總統候選人，她要帶著立委候選人一起往前衝。

民進黨目前的作法，他說，第一個就是要求現任的衛冕者要守住衛冕者寶座，第二個才是進攻，再來，就是用大戰略共同主張來論述，希望喚起年輕人的投票意願，再把最基本的原來比較傳統支持民進黨的票源，提高它的投票意願。

國民黨之前樂觀的認為他們可以過半，就算沒有，也至少可以變成最大黨，對此卓榮泰表示，之前他還聽說對手有取下80席的企圖心，後來降到60席、55席。現在民進黨是68席，要過半必須取得57席，「民進黨現在已見到5字頭，已經走進他的預設目標」。

他說，目前這個階段，他會在全國各選區全部跑過一遍，了解候選人強弱實力在哪裡，之後會進入到熱戰區。卓榮泰表示，他對自己的民調中心非常有信心，前兩次立委補選，民調中心給他的數據誤差都在0.5趴，非常非常準確，從現在民調中心告訴他的資訊來看，「我們現在朝向單獨過半的可能性是已經達到了」。

(工商 )