國民黨總統候選人韓國瑜今（24日）在雲林，公開表示農漁民日子難過，並歸納4大原因：勞動力不夠、農藥肥料越來越貴、天然災害補助不足、農保條例包括所有喪葬補助幾十年都沒有改變。對此農委會下午發聲明，並以「別為選舉唱衰台灣農業」為題，表示韓國瑜的發言再次顯示對台灣農業的不專業，對現況不了解就信口開河，與其號稱跟農民站在一起的說辭自相矛盾，只會誤導社會大眾，對解決農民的問題無任何幫助。

農委會在聲明稿中對韓國瑜的質疑一一回應，針對農業勞動力不足問題，農委會強調已在2017年起陸續開辦農業技術團、農業耕新團、農業專業團（茶業團、畜牧團、菇蕈團、番石榴團及設施協作團）、外役監團等，至今共成立139團，招募超過2500位人力，累計上工28萬人次，服務超過4887家農場。

農委會強調，去年更進一步成立機械代耕團，透過人機合作推動農機代耕服務，營造人力減省的農業工作環境。今年則試辦乳牛飼育業引進農業外勞，並推動多元外國人力運用方案，包括外展服務、僑外生農業打工、新南向國家青年來台農業度假打工、來台印尼青農技術實習計畫等，多管齊下因應農業勞動力的需求。

對於農藥肥料供應方面，農委會指出，除要台肥公司自行吸收國際原料的上漲成本外，更協調台肥公司40公斤包裝肥料每包降價20元，以減輕廣大農友的負擔。另外，農委會針對有機農業適用肥料每公斤補助3元、每公頃最高補助3萬元；國產有機質肥料每公斤補助2元，每公頃最高補助1萬2千元；國產微生物肥料及生物防治資材補助2分之1，每公頃最高補助5千元；農田地力改良肥料資材補助3分之1，每公頃最高補助3千元。

有關天然災害補助部分，農委會說明，自2016年起全力推動農業保險制度，目前已開辦16品項，涵蓋水稻、果樹、水產、畜禽、設施等，保費政府原則補助2分之1。近3年多來，農業保險之投保件數累計已達35075件，累計投保面積59201公頃，累計投保金額高達72.15億；換算農民每付出1元的保費，就可以獲得將近22元的保障。今年更進一步開辦香蕉收入保險，以高雄旗山為例，保額60萬元的保單，保費約2萬2千元，本會補助一半，農民只需繳交1萬1千元保費，即可保障每公頃60萬元之收入。

農保喪葬補助的部分，農委會表示現已推動「人地脫鉤」策略，過往因未持有農地或租約而無法加入農保之實耕農或河川公地農民，其投保資格均已放寬。

此外，農委會也開辦史上首次的農民職業災害保險，農民每個月只要繳交15元保費，其餘由政府負擔，就可以享有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼4大保障，其中喪葬津貼的給付額度是農保的2倍，達30萬6千元，包括勞軍公教退休人員及非本國籍配偶等，只要實際從事農業工作者均可加入。

農委會表示，上述內容僅是該會推動新農業政策的其中一小部分，尚有許多促進農林漁牧的重大政策，例如農產品外銷整合、防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針、移除遠洋漁業黃牌、林下經濟等，均歡迎各界隨時檢視。若韓市長想了解更多詳情，該會樂意備妥相關資料，於韓市長銷假上班時，直送高雄市政府供韓市長參考。

(中時 )