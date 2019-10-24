第五屆「閔台大學生魔術交流」日前在大陸福州登場，台灣多所大學生受邀參加，其中，就讀朝陽科技大學、學習魔術長達10年的張志嘉，受邀參加「舞台魔術」表演，以花、雨傘等道具穿插演出，獲得滿堂喝采，奪下交流賽金獎殊榮。
這場競賽吸引來自福建、台灣大學生魔術師同台較勁，台灣部分，包括成功大學、義守大學及勤益科大、嶺東科大、朝陽科大共15名學生參加。擔任評審的台灣綜藝團長羅飛雄說，隨著兩岸交流密切，深感大學生魔術水平逐年提高。
就讀朝陽科大行銷與流通管理系四年級的張志嘉表演「傘耀奇蹟」，穿著一襲黑色禮服的他站上舞台，在音樂節奏陪襯下，他拿在手上的絲巾突然變成手杖、緊接著手杖又變成雨傘，嫻熟的演出獲得現場觀眾叫好聲不斷，也奪下交流賽舞台魔術組金獎。
從小學就學魔術的張志嘉獲獎無數，曾擔任朝陽科大魔術社社長的他日前才奪下第10屆新東陽魔術節全國舞台組冠軍，他說，自己擅長大型幻術、雨傘類型魔術，首次到大陸表演，運用面具、雨傘及花等道具演出，未來希望能有更多機會參加這類交流活動。
(中時 )
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