「元祖雞塊牌」幽默以人頭牌反應美國的速食文化。（簡德瀚提供／李怡芸台北傳真）

90後的台灣魔術師簡德瀚（簡子），秉持著魔術挑戰「做不到」的研究精神，複刻的美國經典款紙牌，繼2016年的Kuso版組「Chicken Nugget」（雞塊牌）因複刻傳奇紙牌「Jerrys Nugget Playing Cards」而聲名大噪，近期設計推出市場更少見，比「Jerrys Nugget」更早6年問世的紙牌，在集資平台上線3小時就達標，且最大宗的贊助者來自美國，令美國人樂於掏錢買MIT紙牌，也成為簡子的一大樂事。

說起「雞塊牌」，簡子表示源於魔術界的傳奇牌「Jerrys Nugget Playing Cards」，1970年由Jerrys Nugget Casino所印製，「但隨時發現塗層太厚、牌背易被做記號而不適合上牌桌，4、5萬副牌立刻被收入倉庫，而後只在該賭場的禮品店販售。」不料一名魔術師意外發現這樣的牌，在魔術表演上不論是展牌或手感，使用起來特別順，這樣的訊息在魔術圈傳開，幾個魔術師便將此牌買斷，從此「Jerrys Nugget」從1副牌1、2元美金，水漲船高至1副500美金。

簡子表示，「Jerrys Nugget」在今日不可能被重製的原因，還包括當時的印刷不符環保規章，因此如今即便是原廠重製也再無法再現一模一樣的牌，抱著「對不可能一試」的心態，簡子獲得幾位藏家的支持，提供了他二副「Jerrys Nugget」牌，他在全世界各地尋找最適合的印刷廠，最後決定在台灣印製，簡子說：「在台灣做出來也比較有意思」。

除了複刻手感、塗層、色彩，想「玩」的簡子在複刻之外加上文創的構思，將「Jerrys Nugget」改為「Chicken Nugget」，將每張人頭牌都成為吃著速食的胖子，當時集資超過 630 位贊助者、總金額逾台幣 180 萬，贊助者來自50多國；2018年簡子又意外地發現一副近似「Jerrys Nugget」的牌，原以為是山寨品，但簡子與美國撲克牌收藏家協會主席、撲克月刊《Card Culture》總編輯 Lee Asher 共同研究後，發現此牌實為早「Jerrys Nugget」6年便出現的夢幻逸品，市場上一副牌要價5萬美金也未必可得。

考證出1964年最早的「Jerrys Nugget」，讓簡子成為2018年1月號的《Card Culture》封面人物，同時他延續Kuso的「雞塊牌」，1964年印製的「Jerrys Nugget 」複刻版，命名為「元祖雞塊牌」，集資平台上不到3小時就已達標，不僅是讓塵封的拉斯維加斯賭場經典老撲克牌出土，也是展現台灣的文創實力。

(旺報 )