飛機重新安檢沒有發現異物，確認安全無虞後重新讓旅客登機，航班因此延誤近4小時才起飛。圖為旅客無奈在候機室等候重新登機。（陳麒全攝）

航警人員登機處理，將這一女一男帶回偵訊。（旅客提供）

桃園機場香港航空HX253班機，原定24日中午12時25分起飛，但在飛機起飛前，機上1名女性乘客突然大喊「飛機有炸彈」，機上機組人員不敢大意，馬上通報機長，機長在通報塔台後，決定放棄起飛，返回停機坪。機組員立即疏散已先登機的旅客，並通知航警等安全人員登機檢查，航警將該名旅客及其同行友人帶下飛機偵訊，全機重新安檢沒有發現異物，確認安全無虞後重新讓旅客登機，航班因此延誤近4小時才起飛。

據瞭解，由桃園飛香港的香港航空HX-253班機，原定24日中午12時25分起飛，飛機再完成安全檢查與旅客登機作業後，已經關閉艙門後推，飛機滑行到跑道的起飛等候區準備起飛時，機上有1名香港籍區姓女性乘客忽然大喊「飛機不安全，飛機有炸彈」，隨後跟空服員要求下飛機，機組人員不敢大意，立刻回報機長，機長也馬上通知塔台，並放棄起飛滑回停機坪，塔台接獲通報後，立即啟動安全程序，並通知航警局等相關單位前來協助處理，飛機滑回原停機坪後，機組員立即疏散機上的旅客，航警也登機檢查，並將區姓旅客及其友人帶回航警局詢問，防爆小組清查飛機及行李後，並未發現任何異物與她們宣稱的「炸彈」。

同機的旅客被突如其來的情況也嚇了一大跳，據現場旅客描述，在起飛前突然看到一名女姓旅客疑似情緒失控，在機艙內用廣東話大喊「飛機有炸彈」，一直吵著要下飛機，後來飛機滑回到停機坪，空服員要大家先下飛機，隨後看到大批航警人員登機處理，將這一女一男帶回偵訊。

航警初步調查，這名香港籍區女疑似情緒失控，精神狀況異常，偵訊後將會依照違反民用航空法相關規定，移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )