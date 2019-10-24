10月24日是世界衛生組織訂定的「全球根除小兒麻痺日」，國際輪社3461地區對於根除小兒麻痺的決心，為展現扶輪人投入社會公益的熱心，10月27日在文心森林公園舉辦「歡頌扶輪歡送愛」公益園遊會以及反毒遊行活動，會中將捐贈50萬元，協助弱勢家庭的教育發展，共同為小兒麻痺病毒的根除努力，邀請民眾一起發揮愛心，共襄盛舉。

國際扶輪3461地區總監謝東隆今日表示，此次「歡頌扶輪歡送愛」公益活動，為國際扶輪3461地區年度主軸，為展現扶輪人投入社會公益的熱誠，特別選擇扶輪日的同時，響應「全球根除小兒麻痺日」舉辦愛心園遊會，這場活動獲得中市府的認同，包括社會局、教育局、衛生局將共同辦理，號召2500位的扶輪人及寶眷共同參與扶輪日活動，邀請民眾一同發揮愛心熱心公益。

謝東隆進一步表示，活動當天的公益園遊會，邀集中部地區創世基金會、台中身心障礙者關懷協會、家扶中心等35個公益單位參與義賣。謝東隆表示，目前扶輪社園遊卷已經銷售70萬，扶輪社友將展現公益愛心，採購弱勢團體的產品，亦可在未來扶輪社社友的企業，針對這些公益單位進行公益採購，為弱勢團體的商品做推廣，讓愛落實、更有意義。

現場並安排Endpolio根除小兒麻痺捐款，發動扶輪社友，支持根除小兒募款活動，這筆捐款將捐助到國際扶輪總部，一起跟比爾蓋茲基金會一同努力，提醒民眾不要輕忽，讓小兒麻痺在世界上根除。

27日下午的「反毒作伙來 台中亮起來」反毒遊行活動，則結合台中市衛生局及教育局，全員在市議會集合出發，分二條路線進行反毒大遊行，遊行至文心森林公園。活動邀請忠明高中武術社進行遊行前的宣示演出，亦有國際交換學生共同參與，為反毒的工作努力。

國際輪社3461地區會中將捐贈50萬元，為「兒童與少年未來教育及發展帳戶計劃」，幫助弱勢家庭兒童與少年未來就學與就業。日前運用國際扶輪社年度的LOGO及主題「扶輪連接世界」進行的聯想畫比賽，收件5,000份作品，共錄取近500份的創作，當天也將進行頒獎儀式，給予參賽的學生最大的鼓勵與肯定。

(工商 )