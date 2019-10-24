國際大導演李安日前被問到近來可有關注的台灣演員，李安點名誇：「去年金馬影后謝盈萱不錯啊！我非常喜歡。」讓謝盈萱興奮好久，因頸椎受傷調養中的她笑說，當看到這訊息時，以摩羯座來說「就是可以後空翻好多次這麼開心」，甚至還好奇頻問：「導演真有這樣說嗎？有說『合作』二個字嗎？」

《俗女養成記》導演嚴藝文、女主角謝盈萱。（三立提供）

謝盈萱期待地說：「李安給我路人甲我都演！」她相信李安導演可以給她許多表演上的不同建議，還強調導演的每部作品都看過，而且不只一次，有些戲在戲院時讓她哭到不能自己，如真有機會合作，謝盈萱還想準備許多問題來請教李安導演。

《俗女養成記》女主角謝盈萱。（三立提供）

謝盈萱以劇場女神之姿轉戰電影、電視圈都有不錯成績，去年拿下金馬影后，她主演的台式喜劇《俗女養成記》之前在華視首播也造成收視熱潮，本週五該劇即將在三立都會台經典重現。雖然是實力派女演員，不過謝盈萱自招，拍《俗女養成記》仍免不了會笑場，她說無論跟楊麗音或是陳竹昇對戲都會發生，印象最深的一場戲是接近尾端劇情，飾演弟弟的宋緯恩在眾親友面前出櫃，飾演大姑姑的范瑞君誇張演出，讓謝盈萱笑到無法停止還飆淚，她說自己很少拍戲笑場笑成這樣，結果就害大家要重拍。

謝盈萱表示，她自己和「陳嘉玲」一樣是「俗女」，也不想騙人說現在這年紀很清楚自己的方向，她就跟大家一樣，都不知道接下來人生會走到哪，她也會焦慮「很多人都覺得年輕、未來會有無限可能，可是40歲後要翻轉可能性就不大了，如果像『妳要結婚生小孩嗎？』這些問題我都不在意，就要想想我焦慮的是什麼！」謝盈萱覺得有焦慮就會有成長。

《俗女養成記》導演嚴藝文、女主角謝盈萱。（三立提供）

(中時 )