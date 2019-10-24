屏東縣崁頂鄉公所蔡姓課員涉嫌浮報差旅費488元，事後因受政風室調查而自首，仍被屏東地院依貪瀆罪判刑1年5月。蔡男強調自己僅不熟申報流程、無不法意圖而上訴，高雄高分院審理後，以他自首及無前科等理由，判處免刑。

判決指出，蔡男自2014年3月起擔任屏東縣崁頂鄉公所行政室課員，2015年8月13日民政課長指派他協助護送役男至台南市大內區入營服役時，去程先自費29元搭火車自屏東市前往崁頂鄉，再與役男一同搭乘免費「入營專車」至營區，之後又自費100元、搭原車返回火車站，再自費29元轉搭火車回屏東市，全程自費交通費共計158元。

但蔡男事後卻填寫出差旅費申請表、請領646元，等同浮報詐領488元，逐層核准的主管皆不知情。2016年事件經政風室調查曝光，蔡男趕緊至高雄市廉政署南調組自首，遭屏東地檢署移送。

蔡男當庭辯稱，當時為鄉公所傅姓同事以便條紙傳授請領方法，他只是照做，沒有不法意圖。蔡男律師也強調，蔡男曾於2016、2017年曾放棄申報出差旅費高達1萬元，不可能貪圖488元鋌而走險。但法官認為蔡男未依規定申報，貪瀆罪證明確，仍判處蔡男徒刑1年5月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束。蔡男為了捍衛清白，繼續上訴高雄高分院。

合議庭法官認為，蔡浮報差旅費證據明確，考量其自首及無前科，侵占金額在5萬元以下並已繳回犯罪所得，最後判處免刑，全案可上訴。

(中時 )