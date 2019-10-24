美國歌手泰勒絲將現身上海 參加天貓雙十一晚會 17:342019/10/24 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰勒絲將參加上海舉行的雙十一晚會。（取自新浪微博＠新浪綜藝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海文化和旅遊局已發出泰勒絲的准演許可。（取自新浪微博＠新浪綜藝） 今天（10月24日）有大陸網友爆料，指美國歌手泰勒絲Taylor Swift將參加11月10日在上海-梅賽德斯-賓士文化中心舉辦的天貓雙十一晚會，並po出上海市文化和旅遊局發出的准演許可，作為佐證。 經新浪娛樂求證，時隔4年，泰勒絲確認再度訪問大陸，除了參加雙十一晚會、現場演唱外，其所屬環球音樂也表示，泰勒絲將於11月11日在廣州舉行粉絲見面會，但聲明見面會不是售票活動，沒有安排泰勒絲現場演唱。 (旺報 ) #泰勒絲 #TaylorSwift #雙十一 #天貓 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活市集雙11暖身活動正式開跑 09:522019/10/21 財經 《電子商務》電商雙11備戰！露天攜手美日電商、創業家今起暖身 11:252019/10/21 財經 備戰雙11 天貓京東搶推優惠 04:102019/10/22 全球財經 電商衝雙11 16檔概念股樂透 04:102019/10/23 證券．權證 蝦皮11.11正式開打！搶限量1年份免運券 14:342019/10/23 生活 樂天市場聯手明星品牌店家 線上線下大打電商雙11 18:052019/10/23 科技 暖身雙11 蝦皮購物主打免運iPhone 11激省1萬3 18:122019/10/23 科技 雙11來了 PChome商店街推電子寵物養貓賺折扣 18:182019/10/23 科技 陸電商巨頭迎雙11 愛拚才會贏 04:092019/10/24 話題觀察 天成飯店集團搶「雙11」商機 住房優惠 2,311元起 09:352019/10/24 旅遊 娛樂熱門新聞 獨／宋仲基離婚後首曝光 目擊者爆：他和那段時間判若兩人 - 娛樂 吳宗憲挑女婿標準高 有這根先淘汰 - 娛樂 蔡依林、侯佩岑14年後誰勝？答案「一面倒」本人回應了 - 娛樂 恢單不只絕美瘦一圈！宋慧喬笑了 曬照網電暈 - 娛樂 辣露裸背側乳不夠…她穿鏤空比基尼轉正面驚呆！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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