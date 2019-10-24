上海文化和旅遊局已發出泰勒絲的准演許可。（取自新浪微博＠新浪綜藝）

今天（10月24日）有大陸網友爆料，指美國歌手泰勒絲Taylor Swift將參加11月10日在上海-梅賽德斯-賓士文化中心舉辦的天貓雙十一晚會，並po出上海市文化和旅遊局發出的准演許可，作為佐證。

經新浪娛樂求證，時隔4年，泰勒絲確認再度訪問大陸，除了參加雙十一晚會、現場演唱外，其所屬環球音樂也表示，泰勒絲將於11月11日在廣州舉行粉絲見面會，但聲明見面會不是售票活動，沒有安排泰勒絲現場演唱。

(旺報 )