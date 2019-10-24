北一女中國文老師區桂芝參加「反對去中國化歷史教科書」記者會，表示文史不分家，歷史是幫助同學理解國文的重要途徑，但現在高中國文教學現場，學生缺乏歷史相關背景知識，很難進入文章情境。

例如〈出師表〉，學生不了解三國鬥爭，就沒辦法理解為何諸葛亮「鞠躬盡瘁、死而後已」；不了解北宋黨爭，也無法體會范仲淹〈岳陽樓記〉憂國憂民，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的情懷；若不了解中國知識分子如何從修身、齊家到治國、平天下的生命理想的高度，如果不明白明清之際亡國的沉痛，就不會了解顧炎武〈廉恥〉為何說「士大夫無恥是謂國恥」。這些都需要歷史情境的鋪墊，沒有歷史知識或常識，就無法進入文學情境。

區桂芝說，這幾年政黨來來去去、課綱調來調去，課綱「早就不成綱」；出版社為了利益取向而選擇政治正確，以所謂「多元」來挖空歷史核心，用扭曲的詮釋去覆蓋史實。

區桂芝說，學生缺乏對自己民族根源的認知能力，就會缺乏對現實政治的謊言的判斷力，更嚴重的是失去未來生命的靈魂依歸，對此她非常擔憂。今天新三自運動有一群老師對民族、對歷史有使命感，期待自己的歷史自己救、自己寫、自己教，文化香火在民間，薪傳永遠不靠官方教育，這是她認為最可貴價值。

(旺報 )