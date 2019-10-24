根據衛生福利部資料統計，台灣目前已經有超過28萬人的失智人口，且每年都新增近萬人的病例，柳營奇美醫院神經內科主任吳明修指出，失智症是一種疾病現象而不是正常的老化，應即時就醫並以藥物控制延緩症狀，另一方面若能走出戶外、增進與人互動，對病情更有幫助，也可減少照護者負擔。

吳明修舉例，82歲的陳婆婆從年輕時就經營麵店，但從年初開始突然忘記該怎麼煮麵，甚至分不清白天黑夜，到了晚上就莫名哭泣，對人群感到害怕，只想待在家裡，但兒子還得工作，無法分神照顧母親，因此申請居家服務員協助，居服員發現婆婆可能有失智情形，轉介到柳營奇美醫院失智共照中心。

經過診斷後確認陳婆婆罹患阿茲海默症，除了透過藥物治療外，也鼓勵婆婆走出家門，參與柳營奇美醫院在社區成立的奇憶學堂，透過促進認知、音樂、藝術創作、運動、頭腦體操等動、靜態課程，讓老人家延緩失能症狀，近來失智症狀不再持續惡化，情緒相對穩定，也會主動與人打招呼。

吳明修指出，柳奇失智共照中心是結合個案管理師、護理師、藥師、職能治療師、心理師、營養師、社工師、居家醫療與長照居家服務等組成的服務團隊，並整合鄰近13個失智社區服務據點，以打造溪北地區失智友善照護網絡，目前已協助571個失智家庭接受在地化關懷照顧、轉介67位長輩至在地失智社區服務據點和日間照顧中心，另外與台南市政府警察局新營分局及台南市輔具資源中心合作，推動預防失智長輩走失措施，歡迎來電專線（06）6226999轉77146洽詢相關服務。

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