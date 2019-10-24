彰化縣政府計畫在台糖農地開發打鐵厝產業園區，24日依程序舉辦環境影響說明會，因緊鄰富麗大鎮3000人社區，住戶前往激烈抗議、下跪，全程高呼「撤案、撤案」，拒絕汙染。（吳敏菁攝）

打鐵厝產業園區緊鄰3000住戶的富麗大鎮，為台糖農地。北側面積9.99公頃。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

打鐵厝產業園區緊鄰3000住戶的富麗大鎮，南側園區研擬維持現狀不開發。（吳敏菁攝）

打鐵厝產業園區緊鄰3000住戶的富麗大鎮，北側計畫開發產業區。（吳敏菁攝）

彰化縣政府計畫在台糖農地開發打鐵厝開發產業園區，24日依程序舉辦環保說明會，發園區緊鄰富麗大鎮3000人社區，住戶激烈抗議，下跪、翻桌，全程不間斷高呼「撤案、撤案」，簡報被高分貝淹沒，僵持40分鐘，建設處表示完成說明會，抗議者痛批這哪算！

打鐵厝產業園區被側園區面積共9.99，依環保署規定應實施環境影響評估，開發單位做成說明書前，應舉行公開會議，供表達意見。縣府今天下午舉辦說明會，住戶和環保團體激烈抗議，下跪、拍桌、又推倒桌椅，「拒絕被汙染」。

建設處長劉玉平接下陳情書後，「撤案」聲浪仍不斷，會議幾乎無法開始，劉玉平不滿被如此杯葛，面對自救會長林志賢衝前罵「黃牛」，對嗆「你們有尊重其他要聽的的權利嗎？」

自救會指出，這種開發方式太急功近利，完全沒顧慮緊鄰住宅區，還故意將土地劃9.99公頃，不用送環保署能直接就在縣府審查，頂番婆水五金專區都已經占地1000公頃了，還要把這麼小、根本進駐不幾家廠商的農地也給犧牲掉，是什麼道理？

自救會憤怒，縣府多次在公聽會承諾，多數住戶不同就不開發，總戶數608戶已經連署354戶，還硬要強渡關山，「騙子！只想炒地皮」。

彰化縣環保聯盟指出，彰化縣26個鄉鎮有10個工業區，密度全台第二高，工業區內閒置土地很多，應輔導廠商進駐，不是一直開發工業區。

儘管抗議聲量全開，「撤案」響徹整座鹿港鎮公所大樓，縣府仍依程序安排規劃公司上台簡報近30分鐘，但麥克風高呼「撤案」對拚全程沒停歇，抗議群眾衝上台，台前、台下將簡報人團團包圍。

「拚戰」近40分鐘後，建設處長劉玉平表示，已經完成說明會，依程序會將意見送環評審查，團隊匆匆離開會場；環團、住戶則不滿，都已經流會了，這哪算走完程序，「要提告！」自救會強調死也不會低頭，一定會抗爭到底。

(中時 )