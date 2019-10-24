美國空軍的A-10攻擊機，將會獲得新的3D音效警示系統，它是連結到飛行員耳機裡的，飛行員可以從警報聲的方向，確定威脅來自何方，這能夠以增強飛行員面對威脅的應變效率。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，塔瑪北美電子(Terma North America)贏得了6000萬美元的A-10升級計畫，該公司將升級戰機的預警系統，其中最特別的部分是3D音效的警示器。美國國防部周三表示，這是戰機自我保護系統的一部分，能夠有效保障飛行員的安全。

如合同授所述，研發工作將由美國和丹麥的承包商進行，預計將於2024年2月28日完成。

塔瑪電子的3D音效警示系統，使飛行員憑著聲音來源判斷週邊的威脅。(圖/terma)

塔瑪電子是先進的飛機自我保護系統研發商，他們的3D音效和主動降噪（ANR）技術，仍然獨步同業。一般的聲音預警器，只能借著警示音的間隔，分辨威脅的遠近，但是塔瑪電子可通過環場音效來更有效的提示威脅來源方向，飛行員也就不需要用目測在空域中找尋威脅的位置，可以立即應變飛行的動作來迴避。

新聞稿表示，塔瑪電子為A-10攻擊機設定了多達328個3D音效系統，也就是328個方位，這已經非常足夠，能夠涵蓋機身四週，使疣豬攻擊機(Warthog)的飛行員更加了解情況。

第一個使用3D音效警示系統的，是丹麥皇家空軍F-16戰機。飛行員巴格爾少校(HP Bagger)說：「我們在執行任務時，工作量非常大，要注定空域環境，也要小心地面威脅，如果是進行對地攻擊任務，那就更忙碌了。飛行員需要保持100％的警惕心，所以，如果能夠協助我們，減輕所有不必要的干擾，是很重要的。」

巴格爾曾經執行過在利比亞的海外任務，他說：「我們在利比亞，雖然力量很小，但是我們表現的相當不錯，除了歸功於非常優秀的F-16飛行員外，另一部分也是因為我們的戰機有3D音效警示和主動降噪系統。」

3D音效警示器能讓使飛行員立即獲知威脅來源，而主動降噪系統則是提高無線電通信的清晰度。

(中時電子報)