為了讓農漁民瞭解政府推動的農漁業政策，呈現近年來政府突破過去限制所完成的工作及成效，行政院農業委員會分別由農林漁牧各產業辦理座談會，進行雙向溝通交流，以傾聽各地農漁民朋友心聲，其中漁業部分已進行17場，因澎湖為漁業大縣，漁業署特別規劃於今（24）日上午前進澎湖與漁民朋友們面對面座談。

政府為讓臺灣農漁業產業轉骨與升級，近三年來已推動各項農漁業改革，漁業署指出，這次座談會由漁業署副署長王正芳主持，先由漁業署報告沿近海漁業重要措施，包括提高休漁獎勵金、重要管制漁業漁船通訊費全額補助、提高漁民子女獎學金、獎勵高中職生從漁計畫、鼓勵漁船主改善漁船員工作環境及航行安全之設施、提高漁民海上作業遭難救助等，以強化漁業資源保育及提高漁民福利。

漁業署特別強調，今日座談會受到澎湖縣漁民熱烈參與，除立法院楊曜委員全程出席外，澎湖縣政府農漁局局長、漁會常務監事及總幹事出席，亦有多位民意代表及地方意見領袖參加，會中大家就澎湖漁業現況與問題提出許多寶貴意見，反映箱網工作筏應納入管理、設置箱網養殖基地、協助規劃箱網養殖避寒海域、澎湖地區沿近海小船可隨季節調整捕撈漁法、漁船信號彈法令應調整、協助澎湖地區設置冷鏈加工設施以解決餌料儲存、海洋漁獲及養殖漁獲調節等問題。

漁業署表示，經過漁業署現場與漁民充分對話與溝通後，王副署長承諾，政府會持續進行漁業政策相關規劃，並會儘速解決大家所面對的問題，獲得澎湖當地漁民朋友們高度肯定。

(工商 )