以北聯幫29歲黃姓男子為首的犯罪集團，專門暴力討債，將被害人痛毆後再丟包到醫院，刑事局偵查第四大隊與北市北投、中山分局、刑大共組專案小組，報請士林地檢署檢察官張嘉婷指揮偵辦後，將黃嫌等11人拘提到案，檢方複訊後8嫌聲押獲准。

警方調查，黃嫌今年4月向一名被害人追討300萬元賭債，將被害人帶至北投幫派據點予以痛毆，再載往振興醫院急診室丟包；7月一名被害人疑遭該集團詐賭，欠下1000多萬元賭債，黃嫌即率眾至被害人的店面潑灑廚餘恐嚇，並在強押毆打後再到醫院丟包。

警方查出，該集團自創招募幫眾口號，並印製黑幫勢力服飾，在北投、中山區等地從事暴力討債。警方將黃嫌等11人逮捕到案，分別在住處及據點查扣本票5張、互助會結算單3張、彈簧刀1支、犯案所穿著的運動鞋及手機等贓證物。訊後，全案依組織、傷害、妨害自由、強盜、恐嚇取財等罪嫌送辦。

(中時 )