澎湖縣最後一家、也是唯一合法的公娼館「沁樂園」即日起吹起熄燈號，百歲高齡許姓女負責人日前去世，依現行法令規定須撤回牌照，澎湖公娼館正式走入歷史。

澎湖縣警察局指出，離島前線澎湖早年駐軍多，全盛時期曾有3家公娼館，爾後軍隊撤離而式微，只剩下唯一一家位於馬公市新生路上的「沁樂園」。

「沁樂園」於民國56年取得營業許可證，主要客源多是阿兵哥，接客小姐都不是澎湖人；10多年前最多有6名小姐，還有30多歲年輕女子，後期只有3名小姐，平均年齡近70歲，加起來總和超過200歲，名符其實「老店」。

「沁樂園」後期是許姓女負責人的女婿林姓業者代為經營，但生意大不如前，尤其91年政府廢止「台灣省各縣市管理娼妓辦法」營業許可政策。

日前百歲許姓女負責人過世，基於現址營業無法遷移與轉讓，且受限於不再發照的落日條款，經營負責人辭世即停止營業，待家屬呈報死亡證明辦理註銷後正式撤牌。

內政部調查統計，去年全國公娼館還有台中、宜蘭、桃園及澎湖4家；台中市公娼館去年底歇業，宜蘭今年也廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，如今澎湖「沁樂園」也熄燈走入歷史，全台灣的合法公娼館只剩下桃園民權路巷口內的「天天樂」。

(中時 )