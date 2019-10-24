鳳林鎮以慢城形象聞名，65歲以上老人佔鎮內人口4分之1，偏遠部落與村里長者平日外出不便，所幸2017年起幸福巴士便民德政實施，2年來載送高達6千人次，解決交通不便問題。（鳳林鎮公所提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮鳳林鎮以樂活與慢城形象聞名，65歲以上老人佔全鎮4分之1人口。幸福巴士於2017年服務至今載送多達6千人，24日在公路總局補助下，加入無障礙中巴生力軍。鎮公所秘書徐志謙表示，東西雙線每早出發，免費深入山區、偏鄉部落載送長輩至鎮上就醫、洽公等，有需要還能夠預約接駁，人多人少都使命必達。

幸福巴士兩年來大獲鳳林長輩好評，公路總局加碼挹注265萬元添購新型無障礙中巴加入服務，貼心輪椅起降裝置讓行動不便老人也能趴趴走。鎮公所表示，中巴可載15人，服務於西線道，每早8點半至鳳信部落等處載送長輩前往健康站用餐，午間再回家。

東線9人座小巴則在早晨7點45分接送長輩至鎮上，配合政府與醫療機構營業時間，方便洽公、就醫與採購日用品等。徐志謙提到，除早晨的定時班次外，下午採預約方式，可在3天前致電鎮公所，希望長輩揪團廣泛運用，2人以上就可成行。

鳳林鎮長蕭文龍表示，轄內中興、山興等部落偏遠，公車路線又無途經，長輩外出十分不便，計程車費用來回高達5百又難叫，專車推出後一砲而紅。長輩們也表示，現在相約出門超方便，到處走走心情好也更健康了。

秀林鄉目前正積極爭取中，花蓮監理站副站長林茂松說，最快年底可拍板定案，規劃北區前往和平社區，南區則途經崇光社區接駁，其餘鄉鎮若需要也會協助申請。

(中時 )