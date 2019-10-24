台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠3年前造成嚴重海洋汙染，受害者委由律師跨海來台提民事求償，台北地院認為沒有管轄權裁定駁回，律師開記者會批評「草率駁回」，台北地院大動作發聲明稿，援引法律看定予以反擊。

北院澄清稿直接點名張譽尹、林三加及黃馨雯律師，當初提起本件損害賠償之訴，並未依法繳納裁判費，起訴未合法，法官今年6月13日裁定命補繳裁判費新台幣120萬5310元，並無違誤，6月28日繳納裁判費後，才補正合法起訴要件。

北院表示，提告的當事人都是越南籍，部分被告也為依據越南法律設立的公司，侵權行為發生之原因、行為結果均在越南，應適用之法律亦為越南民法，故本件訴訟與台灣關連性非常薄弱，台灣並無國際管轄權，應由原因事實發生地的越南法院始具有國際管轄權。

北院指出，越南法院是外國法院，法官不能依民事訴訟法規定裁定移送，只能駁回原告之訴，因此，北院依據法律規定進行本件之訴訟程序，基於確信而為裁定，並無離譜及草率之情，律師召開記者會率予認定本案離譜草率，誠屬遺憾。

(中時 )