金根鴻以45度角姿勢躺在床上作畫，因此有45度角畫架支撐。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

「期待」與「凝視」是屬於金根鴻獨特的畫風，癱瘓雖限制住了他的行動，但卻無法框架住他盼望康復與看海的心情。（王昱凱攝）

15歲的青春卻逢車禍巨變癱瘓，現年40歲的金根鴻走過自暴自棄，4年前正式叼起畫筆，以45度角方式躺在床上作畫，繪出屬於自己「期待」風格。金根鴻最喜歡海，作品不時以海洋意象抒發情感，但他最愛的卻是一幅與「爸爸」相處的畫作，感念父親無微不至的呵護。

金根鴻表示，以前斷斷續續都有從事創作，但缺乏專業知識與訓練，用色單調、常遇瓶頸，4年前接觸「待用課程」，接受多位老師指導，也確立繪畫風格。

教師之一的沈廷憲提到，金根鴻對色彩的運用與概念有獨到見解，一開始想用抽象風格的狂放讓他揮灑心中的鬱悶與夢想，但需要大量揮動畫筆的狂野抽象技巧卻對金根鴻極不友善。

沈廷憲發現，金根鴻早期畫作大量出現遙望、凝視海洋的意象，那種「期盼」看海、康復與站起來的念想，才是屬於金根鴻創作的原動力，也確立了專屬的金氏畫風。

金根鴻表示，小時候在海裡悠遊與聽浪的回憶，是他一生中最珍藏的時光，也是他如此偏愛海洋的原因，但車禍後看著父親與家人無怨無悔的照料，讓少年叛逆的他，能夠重拾家庭溫暖，所以與父親相處的畫，才是高擺心中最重要的至寶。

(中時 )