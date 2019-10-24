內政部長徐國勇到立院備詢，接受媒體提問時，稱政府在陳同佳案的政策前後一致，中時記者質疑徐國勇說法「睜眼說瞎話」，徐國勇回頭怒嗆：「問一個部長，不要問什麼睜眼說瞎話，客氣一點！」國民黨發言人洪孟楷直指，徐國勇今日嗆媒體，明日罵民眾？官員真的沒那麼了不起！

洪孟楷在臉書指出，徐國勇疑惱羞成怒而怒嗆媒體「對部長要客氣一點」。￼但看整段訪問，媒體盡自己職責提問問題，￼￼問不到答案就繼續追問，￼￼身為第四權，對被監督者還需要怎麼「客氣」？今日能夠這樣子嗆媒體，明日會不會也用同樣的態度辱罵民眾？￼￼￼政黨會輪替，在民選社會裡，官員真的沒那麼了不起。

洪孟楷點出，徐國勇大概忘記了，今天的起因全來自於過去幾天政府說法一週數變，禮拜一到現在禮拜四的說法完全政策大轉彎，無怪乎國人看不清，媒體需要為人民打破砂鍋問到底￼。若不是政策大轉彎，何來今天的提問？換句話說這個原因還是他自己造成的。面對媒體，可以回答、也可以不回答；但如果自以為高高在上，要求記者對部長提問要「客氣一點」，依照徐的邏輯，那對總統是要更客氣，還是都不能問？這句話就透露出他骨子裡的傲慢，當初的謙卑蕩然無存￼。

￼￼￼洪孟楷直言，民選社會裡，部長真的沒有多了不起，不要只會在要選票時說人民是頭家，不過面對記者都敢用這樣的態度，不難想像當面對民眾或是下屬公務人員又是什麼樣的嘴臉￼￼。我們只能用選票讓這樣的官員徹底下架！

網友回應說：「明年讓你沒官做！部長很大？人民才是最大！！」、「要人對你客氣，你自己又是啥態度對人，這樣對你剛好而已，幹嘛又在耍官威，了不起是不？只准州官放火，不許百姓點燈就是了，好大的官啊！呦，氣勢好驚人啊！阿娘偎，有這樣的父母官，難怪菜菜有亡國感啊~」

(中時電子報)