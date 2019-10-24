台中二中歷史老師伍少俠表示，他認為高中歷史教科書有兩大任務，第一是培養學生國族認同，甚麼國？當然是中華民國；甚麼族？可以多元包容，但以中華文化為主，至於我們教科書有沒有做到，大家都可以看到。

高中歷史教科書第二任務，就是藉著歷史教育裡面的特殊的人文精神，培養學生獨立思考能力，這一點，現在的教科書更沒有做到。主要是因為現在課本用專題式的書寫，但專題應該是要有相當基礎，才能去處理範圍小而深入的題目，現在高中生適合做這個嗎？

伍少俠說，不只他，同事們實際教學時，都認為專題式教學更麻煩更複雜，因為本來該用時間串聯的歷史，被切割得支離破碎。比方渡台禁令，在這段歷史也要講，那一段好像也該講；或是要講某個重點之前，要延伸往前講很多東西。這都是專題式教學在實際教學碰到的問題。

那為何現在歷史教科書，可以不顧學生的基本程度，揠苗助長、用專題式來編寫呢？伍少俠說，當然是因為專題式才能選編書者喜歡的題目，可以橫加他們自己想要的價值觀，而這價值觀在他看來是扭曲不實的。

伍少俠說像今年高中歷史課本第一冊第一部分，多元族群社會的形成，講原住民歷史發展，他叫學生分成五組寫報告，認為荷西時期、明鄭時期、清治時期、日治時期、中華民國時期等五個時期，從教科書字眼來看，哪個時期的原住民最慘？結果寫得最好的一組，他們得到的結論，是「原住民在中華民國時期最慘」。但這是事實嗎？

伍少俠說，學生還沒有判斷的能力，但為何會有這樣的結論？因為教科書編撰者在中華民國時期加上情緒化的字眼，例如中華民國時期政府某政策讓原住民遭遇到「前所未有的衝擊」、「陷入更險惡困境」，帶有價值取向，而這竟是教科書所謂的公平正義，這種教科書教下去，學生會有國族認同嗎？會有獨立自主的判斷能力嗎？

(旺報 )