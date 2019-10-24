港女命案凶嫌陳同佳，蔡政府先拒絕入境，之後改口說要派員到香港接人，挨批又是「髮夾彎」，蔡英文總統24日駁斥，強調立場從頭到尾都一致，在香港不願行使管轄權下，台灣才行使管轄權，以伸張司法正義，「政治是否失分不再我們的考量範圍！」

「沒有所謂的髮夾彎，我們的立場從頭到尾都是一致！」蔡英文說，台灣跟香港都有管轄權，基於此案子的加害人、受害人都是香港公民，相關事證也在香港，加上香港有地緣關係，所以一開始先詢問香港究竟要不要行使管轄權，在香港不願行使管轄權下，台灣當然要行使管轄權。

蔡英文提到，過程中一再呼籲香港政府，這個案子涉及的兩個人都是香港人民，本於對香港人民的愛護跟司法正義，香港本來就應該要提供相關的司法協助。她再度呼籲，台灣願意行使管轄權，讓司法正義可以伸張，同時香港政府不能迴避提供必要協助的責任。

面對外界指陳同佳案讓韓營撿到槍，蔡英文不置可否，強調是執政者，處理時心裡想的就是個案的司法正義、國家的司法管轄權行使、還有國家主權的問題，這才是一個執政者必須要關注的事情，「所以政治是否失分不再我們的考量範圍！」

對於香港聖公會教省祕書長管浩鳴表示陳同佳在台應獲公平合理審訊、不能成為政治籌碼，蔡英文說，很少看到牧師講話這麼政治化，「不知道他為什麼要這樣說，說這話的人可能本身也有自己的政治思考！」

至於香港宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，蔡英文認為撤回反送中條例無法根本性解決問題，直言問題的根源在於香港人民對於香港未來民主自由發展的憂心，奉勸香港政府：「要誠懇跟人民對話，找出有效的方法在香港實施民主制度，這樣香港才會穩定下來。」

(中時 )