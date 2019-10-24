高雄國際食品展等展覽24日在高雄展覽館聯合開幕，參展規模創下新高。（柯宗緯攝）

高雄國際食品展、高雄國際飯店及餐飲暨烘焙設備用品展、高雄國際清真產品展等三展合一，24日在高雄展覽館展出，參展規模為歷年最大，預計4天將吸上萬名國內外專業買主及參觀人潮。副市長葉匡時也預祝「貨出去、錢進來，一起發大財」。

外貿協會祕書長葉明水指出，高雄食品展為國貿局委託貿協在高雄舉辦的第一個國際專業展，逐年成長茁壯，今年3展共392家廠商、756個攤位，其中食品展有278家參加廠商，規模創下歷年新高，也感謝義大利橄欖油行業協會等海外廠商不辭千里而來。

食品展主打高雄在地美味農漁產品，高市府海洋局及農業局、台灣水產公會都率領陣容堅強的廠商以主題館展出，展現南台灣最新鮮的本土美味。另外，全球清真市場備具潛力，此次也協助28家產品獲得清真認證廠商參展拓銷，搶攻清真商機。

葉匡時致詞表示，今年高雄農漁產品外銷量較去年大幅增加，市府也積極推動後端的食品加工產業鏈、產銷履歷溯源及三章ㄧQ的認證，目前已有1586家通過產銷履歷驗證、230家通過水產品生產溯源認證，清真產品認證高雄有181項，占全台1／10，其中六合夜市就有12個店家通過認證。

3展除有專業廠商採購外，也開放一般民眾進場。展期同步舉辦各式熱鬧活動，「名廚料理秀」邀請到國宴級主廚，分享烹飪美食祕訣；「農漁嘉年華」將以限時、限量美食特賣與民同樂，現場消費滿額還可抽獎，最大獎為華航、長榮亞洲不限航點經濟艙來回機票。

(中時 )