何猷君分享全家人照片。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君發文。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君今年5月向大他6歲的超模奚夢瑤高調求婚，小倆口趕進度，今年7月領證結婚，關於兩人雙喜臨門傳言不斷，但當事人都沒否認。今(24日)何猷君在微博宣布當爸，報喜奚夢瑤平安產下一子，依照家中祖譜取名為「何廣燊」，英文名字叫Ronaldo，何猷君說：「希望他能像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物」。

何猷君5月時高調包下商場向奚夢瑤求婚，當時便傳出女方小腹微凸，疑似有喜，奚夢瑤沒否認，何猷啟說應該沒有，梁安琪則表示兒子很喜歡給自己驚喜，不承認也不否認。今何猷君揭曉謎底，宣布老婆已平安為他生下一子，他心疼奚夢瑤懷孕初期身體常不舒服，「這世界上的媽媽們實在太辛苦了！謝謝老婆熬過那段時間，為我生下一個健康又可愛的寶寶。」

何猷君更說：「我爸爸下個月就98歲了，他對於我來說，是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他全都能幫我實現」，如今終於換他能實現爸爸的願望，讓何鴻燊抱孫。他們家人的命名方式是依照「啟世鴻猷廣」順序，第三個字由何鴻燊親自取，由於這個孩子是何家第五代長孫，何鴻燊決定將自己的名字送給孫子，因此取名為「何廣燊」，何猷君說：「希望他會又高又帥，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的承認可，沒有壓力」。

(中時電子報)