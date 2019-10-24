我國旅美職棒海盜隊投手王維中明年球季最需要改掉一個壞習慣，才能讓自己站在投手丘上添加殺傷力，那就是一上場熱身慢，第一球總是自己不想要的球速，等到壘上有狀況才會全力投球。

今年球季是王維中豐收的一年，出賽25場創下生涯新高，拿到3勝0敗，成為幸運的「運轉手」，他說，每次上場比賽都想幫球隊贏球，不管投幾局，只要能夠壓低失分、幫助隊友扳回分數。

其實王維中今年球季沒想過待在大聯盟，一開始升上大聯盟以為只是待幾天而已，所以他抓住機會盡力投球，球季中途他也遇過投球小低潮、投球狀況有點亂，還在告訴自己不要太在意成績才逐漸拉回軌道。

由於王維中仍屬海盜隊球員，對於明年球季的強化，王維中指出，每年球季都要調整自己，今年季後要在體力等各方面加強，尤其對上第1個打者的積極與專注，不要一上場熱身慢，第1球投得慢、通常只有87、88英哩。

王維中笑稱，只要壘上有人時腎上腺素分泌快，球投得比較快，就會督促自己全力以赴，因為王維中在賽場上最怕尷尬，表現不好就是尷尬。

昨天王維中所屬經紀公司頒給他美職生涯首勝的禮物，這是今年7月對戰雙城隊投2.1局無失分，奪得大聯盟生涯首勝，王維中尷尬表示，他被隊友「整」得很慘，球場能灑的東西全部灑了，包括蕃茄醬、啤酒等。

王維中對於今年球季的投球，他說，有幫助球隊好幾場比賽，內心很開心，其實他每次上場投球沒想過會有什麼表現，相信順其自然，那場美職生涯首勝也是如此。

對於今年球季橫跨運動家與海盜隊，王維中說，海盜隊的球隊氣氛較嚴肅一點，運動家隊打球較放鬆，而他自己比較想要輕鬆打球的感覺。

今年11月23日下午1時在台中市民廣場舉行的國泰棒球嘉年華會，王維中與同經紀公司球員宋文華、曾仁和一起出席，近距離接觸球迷。

(中時電子報)