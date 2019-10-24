陳喬恩日前性感拍雜誌封面照。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

「偶像劇女王」陳喬恩所主演的《獨孤皇后》目前正在中天、中視熱播，40歲的她飾演少女時期的獨孤伽羅，有人覺得毫不違和，也有人認為似乎和年紀不太相符，引起網路熱議，但陳喬恩絲毫不受影響，近日更在微博曬出一系列性感照，只見照片中的她，長外套不經意滑落露出香肩，微濕的捲髮下眼神直視鏡頭，電力十足，若隱若現的性感更顯魅惑，原來她是為了拍攝雜誌封面照，難怪連《獨孤皇后》男主角陳曉都曾以「秀色可餐」來形容她。

《獨孤皇后》劇中獨孤伽羅用她的聰穎伴隨夫君開創王朝，更成了霸氣的皇后母儀天下，但現實中的陳喬恩，個性與伽羅大不同，就如她在微博寫下：「我喜歡真的人，所以我喜歡我自己。」真實的樣貌在她多次參加大陸綜藝節目《快樂大本營》時展露無疑，幾乎每次都搞不清遊戲玩法，最常被提到的就是「喬恩根本不會玩」、「大家教喬恩怎麼玩好嗎」、「喬恩這集都快錄完了耶」，甚至參與臥底遊戲時，直接遭主持人謝娜嗆聲：「臥底不可能是喬恩，因為她沒這麼聰明。」

不過，陳喬恩也是有會玩的項目，像是在《快樂大本營》「愛的魔力轉圈圈」遊戲中，將大家的衣服袖子綁在一起，必須靠著無限轉圈，才能看到對方背後的名條內容，這時終於讓大家又看見為了贏得遊戲，潛力大爆發「復活」起來的陳喬恩。更多精彩內容敬請鎖定11月2日起，中天綜合台每週六晚間10點《快樂大本營》。

(中時電子報)