苗栗縣政府舉辦米食季活動，推廣苑裡米食文化。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人推廣苑裡米食，邀請民眾品嘗在地美味。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府串聯苑裡農村再生社區，推廣在地有機好米及米食文化，同時為響應國際慢魚運動，於11月2日舉辦「幸福苗栗米食季」，讓遊客體驗動手造窯、生火，享用晚餐道地割稻飯以及當季漁產，品嘗最在地的美味，並帶動漁業觀光、推動海岸線旅遊。

苗栗縣長徐耀昌表示，苑裡為苗栗縣的穀倉，農民更以有機栽種，品質受肯定，為推廣在地好米，縣府也連續3年舉辦苑裡地區米食季活動，搭配苑裡鎮農會的彩繪稻田，行銷在地好米與觀光。徐耀昌、立委陳超明、徐志榮夫人王慧珍、苑裡鎮長劉秋東等人，24日啟動「幸福苗栗米食季」。

幸福苗栗米食季將於11月2日在苑裡鎮彎麗路愛情果園登場，結合山柑、玉田、水坡、社苓、苑坑、苑港、泰田、福田、舊社等9處農村再生社區，並響應縣府在海線4鄉鎮推動的「國際慢魚」運動，帶動漁業觀光，推展海岸線旅遊。

縣府農業處指出，將在11月2日推出「苑你慢慢食」活動，規畫焢窯，並享受道地的割稻飯饗宴，另以「愛的穀粒」活動，讓遊客體驗割稻打穀農事的農村風情，另有農村趣味闖關、免費品嚐在地特色美食、社區風味餐競賽、農特產品展售等，現場消費集點可兌換摸彩券，摸彩各項好禮，晚會邀請康妮媚表演小提琴及歌手杜佳琪、翁立友、流氓阿德、羅維真演唱。

農業處說明，「愛的穀粒」割稻打穀農事體驗活動與「苑你慢慢食」焢窯及割稻飯饗宴，名額有限，另推出優惠方案，詳情可至臉書苗栗休閒農業趴趴走粉絲專業查詢。

(中時 )