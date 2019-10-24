台語金曲歌后詹雅雯《30周年》演唱會，距離首站高雄場倒數60天，近日卯足全力練團，日前第一次的練團，詹雅雯一口氣練完將近60首歌，直呼：「好久沒有一次唱這麼多歌，好興奮喔！迫不及待要來跟南部的粉絲們一起同樂，想到就很開心，30周年是她人生很重要的里程碑，她也表示要顛覆過去，從心出發，要給大家耳目一新的詹雅雯」，她也邀請粉絲開始複習歌單，到時候一起現場大合唱。

台語金曲歌后詹雅雯《30周年》演唱會12月7日將在高雄巨蛋舉行，近日積極練團。（寬宏藝術提供）

此次演唱會將打造3D夢幻舞台、30道弧型LED、300支電腦燈光雷射、打造新潮的30嘉年華等舞台特效，製作單位特別為她打造三層樓高的蛋糕台，她感性說：「當下看到這個舞台設計圖時，內心很激動，因為我以前小時候就非常渴望有一個音樂盒，沒想到在我這30年音樂夢想中終於可以實現，還是在我的重要人生里程碑的演唱會上，真的是雙喜臨門，我想把這樣的喜悅跟粉絲一起分享，這個30周年是屬於我跟粉絲共同的30年」。

詹雅雯為了《30周年》演唱會近日積極練團籌備。（寬宏藝術提供）

詹雅雯感謝歌迷朋友一路支持，許多人陪伴她經歷過人生大半輩子，而這一次年紀最小的特別來賓，是國小一年級的林錫謙，從小就是聽她的歌；還有離鄉背景的遊子，透過她的歌撫慰離家的哀愁；這次更聽說有粉絲全家遠從巴拉圭坐30個小時飛機，專程來看她的演唱會，讓她感動不己。

詹雅雯籌備《30周年》演唱會，近日卯足全力練團，一口氣練唱60首歌。（寬宏藝術提供）

詹雅雯表示，這次將規劃驚喜橋段，「我會在現場抽出我的鐵粉們、與他們在舞台上一同看星星、一起合唱這些年陪著他們入睡的歌，跟幸運的粉絲一起同床睡覺」。除了這揪粉絲一起睡的橋段外，詹雅雯也賣關子說：「演唱會節目會跨界融合演出等，是大家從未想像過的、會驚呼的、另一面不一樣的詹雅雯」。詹雅雯《30周年》演唱會高雄站12月7日晚間七點半在高雄巨蛋舉行，第2站台北場明年２月1日晚間七點半在台北小巨蛋登場，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富及OK便利商店。

(中時 )