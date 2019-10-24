李男轉貼的文章內，附有一段警方破獲同志雜交派對的新聞剪輯影片。（取自Youtube／袁庭堯高雄傳真）

一名政治立場深藍、53歲李姓男子在臉書上公開轉貼一則訊息，指蔡英文總統強硬通過同婚法會間接促進愛滋病流行，更是間接圖利愛滋病藥商，發文還附上同志雜交派對的新聞剪輯影片。該則訊息最後遭法務部調查局查獲，經鳳山警分局移送簡易庭，認定散佈謠言、影響公共安寧，依社會秩序維護法裁罰3000元，可上訴。

直至裁罰結果出爐，李男臉書上仍未刪除該篇文章。李男9月15日在個人臉書頁面貼文「台灣悲哀（同志雜交），感染（愛滋病）非常高，難怪蔡英文硬要綠營通過同婚法、讓台灣成愛茲島、這樣中裕製藥才能大撈特撈、這也是蔡英文真正目的、但願大家自求多福了. . . 」該篇貼文還附上同志雜交派對被警方查獲的新聞影片。

李男在偵訊時坦承該則貼文確實是自己所為，但強調只是轉貼。他辯稱，對現今性別認同混淆及家庭觀念偏差感到憂慮，堅持同性戀是造成愛滋病蔓延的主因。

但法官認為，衛福部及中裕新藥公司過去早已針對該文章不實內容做出說明及澄清，李男學經歷不算低，不經查證就擅自轉貼。此外法官也強調，同婚法也是為了落實婚姻自由之平等權保護而制定，李男偏激的言論不能成為推託卸責之詞。

法官最後判定，李男在臉書上散步不實謠言足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧之情形，依社會秩序維護法第63條第1項第5款可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，判處其3000元罰鍰以示警惕，全案可上訴。

(中時 )