政治素人郭新政初生之犢不畏虎，雖然起步較慢，但積極參與地方事務，要從陸戰、空戰全面開打。（翻攝郭新政臉書）

政治素人郭新政（左）跳脫傳統政治，足跡踏遍左楠地區。（翻攝郭新政臉書）

高市左楠區立委選戰，被視為「3個女人的戰爭」！綠營劉世芳爭取連任，而初次勇闖政壇的郭新政瞄準國民黨參選人黃昭順，她不滿黃三番兩次誇張行徑，如宗教法、送健保、搖擺不一的同婚立場及為對付郭新政和已故台北市議員李新，才逼得她決定出來參選，她也期待與黃昭順來場直球對決，呼籲黃不要再閃躲。

郭新政雖然選戰起步得晚，9月才正式抵達高雄，但陸續在當地組織志工團隊，並積極參加在地的活動及查訪，包括新福山老人共餐、前往中油廠區及周邊社區考察，以及許多場次的簽書會。

郭新政也表示，許多在地的高雄人都還不清楚「誰摔死了李新」這個真實故事，影片已創下破百萬次觀看，網路有超過30萬粉絲支持，但對於高雄的年長者而言仍然相對陌生，希望藉由舉辦活動及以「陸軍」形式向在地的婆婆媽媽互動，「早晚大家都會知道貪婪權貴、黑金治國的真相。」

「部分台灣官僚的做法就是把簡單的事情搞複雜，因為這樣大家才看不懂，這樣才有油水抽！」郭新政也提出三大訴求，若要讓台灣的年輕人看得到未來，首要之務就是除掉不好的影響。

郭新政以政治素人之姿參戰，但初生之犢不畏虎的她說，絕對有優勢的網路力量，目前組織的志工團隊運作也很順暢，對自己相當有信心，絕對可以改變台灣政壇的醬缸文化。

她也預告將推動新時代的「官場現形記」，請大家好好期待。此外，也不忘了積極的拉票，她說：「我只有一個人，大家如果都能出來投票，那我們一定能輕鬆扳倒高牆」。

(中時 )