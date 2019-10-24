東區國賓影城樓下電動遊戲場是許多台南市民看電影時打發時間的回憶，警方1年多來蒐證發現業者經營賭勾當，23日傍晚出動上百名警力同步搜索，在場內查獲149台賭博電玩，扣回IC板，帶回2名員工與26名賭客，全案依違反電子遊戲場業管理條例、刑法賭博罪，移送臺南地檢署偵辦。

台南市民到東區看電影時，對國賓影城樓下的迪瑩電子遊戲場並不陌生，遊戲場內分益智區與限制區，益智區是許多親子同樂的地方。

遊戲場內的限制區其實常遭檢舉暗地經營違法賭博電玩，警方卻礙於缺乏證據難以偵辦，這回經過1年多默默蒐證，終於逮到業者換錢鐵證。

警方發現，陳姓會計負責人透過員工經手，讓贏錢的玩家可以在店外換錢，規避賭博電玩的責任。

警方蒐集到蔡姓、謝姓員工換錢的錄影證據，23日出動上百名警力，兵分多處搜索嫌犯、證人與遊戲場等處所，並在其身上查獲39萬9000元的現金，帶回26名賭客。罕見大動作查扣149台賭博機台主機版。

蔡、謝兩員工矢口否認涉及賭博行為，警方仍將全案依照賭博罪嫌，將一干人移送台南地檢署偵辦。

(中時 )