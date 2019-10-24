前國安會祕書長蘇起預言若蔡英文連任兩岸可能「地動山搖」、還說博士不適合當領導人，蔡英文總統24日聞訊揶揄：「他講話沒人聽得懂！」四兩撥千斤稱：「我不知道他在講誰！」

國安會前祕書長蘇起示警，指蔡英文總統「過度自信」，自認「中共不會打」、「美國會來救」，雖然美中台三方都不希望衝突，但當前兩岸情勢將脆弱到任何風吹草動都可能觸發地動山搖。蔡英文對此僅表示：「他講話跟他以前一樣，都沒人聽得懂！」

另蘇起在「POP撞新聞主持人黃暐瀚」訪問時指出，博士雖然花了很多的時間專研學問，對學問很專業，但是思考模式也很「專」，較為僵硬、僵固，因此，不適合當領導人，認為領導人的人格要具備「鐵漢柔情、同理心」的特質，那比學問與學位重要多了。

蔡英文反問：「他在說他自己嗎？」強調不知道蘇起在講誰，但是她認為做領導人必須要有堅強的意志，來保護這個國家、守護這個國家的主權。

(中時 )