基隆市立建德幼兒園啟用首座校園特色遊戲場，讓學童可以開心又安全的。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆第一座幼兒園共融遊戲場啟用，市府將逐年完成全市校園遊戲設施更新改善。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市首座校園特色遊戲場，24日由市長林右昌與建德幼兒園孩子射紙飛機正式啟用，跳脫以往校園單一遊具，利用適合基隆多雨材質，設計復古溜滑梯、滑草坡等設施，林右昌盼以多樣化選擇、探索路徑，增進學齡前幼兒創造力，未來逐步更新至各校園。

建德國小畢業的林右昌牽著小朋友的手，一起從水泥溜滑梯，林右昌說，考量小朋友肌肉發展和體適能需要，進行多元設計與不同程度嘗試，設置包括梅花樁、小型滑草坡、溜滑梯，還有可以讓孩子種菜，學習平時食用蔬果如何成長的小農場。

教育處代理處長陳淑貞說，基隆氣候多雨，遊戲設施材質選擇上，強調耐候與耐用性材質，木材採用太平洋鐵木，遊戲鋪面使用天然礫石，在色調上則注重和諧感的大地色，在有限的空間內，提供幼兒最自然、安全，能夠探索、挑戰自我的遊戲環境。

林右昌表示，這座共融式遊戲場總預算是390萬元，完成後受到家長好評，看到孩子玩得開心，他覺得非常值得，接下來市府已擬訂計畫，會逐一更新各學校內的遊樂設施，包括中正公園更大型兒童遊戲場也即將動工，值得大家來期待。

教育處指出，市府今年編列預算進行總體檢，預計年底完成基隆52處公私立學校及幼兒園的固定式遊戲設施，109年度也編列1000萬元預算，逐年完成全市校園遊戲設施更新改善，帶給幼兒全新的感受和樂趣，讓學童可以開心又安全的玩。

(中時 )