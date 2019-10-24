泰國國際學校教職員難得體驗從可可到巧克力的製作過程。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

因應21世紀教育國際化潮流，不少國外學校將教育旅行打造成招生亮點，屏東縣政府為搶食這塊觀光大餅，近期邀請泰國2所國際學校教職員造訪國境之南，規畫5天4夜的踩線之旅，透過文化、歷史、農業及生態包裝成的豐富遊程，開創南國旅遊商機。

此次邀請包括泰國中華國際學校、威爾斯國際學校校長、主任、老師共24人，親自走訪大鵬灣國家風景區、東港東隆宮、四重溪溫泉、原住民族文化園區及山川琉璃吊橋等景點，展現地方觀光軟實力。

屏縣府交通旅遊處副處長倪國鈞表示，屏東擁有多元族群、豐富生態及日治時期留下的完整古蹟，所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，「屏東」像是一本非常有趣的故事書，等著國際旅客前來領略與翻閱。

近幾年在參與國際旅展過程，除了與旅行業者接洽，也找機會接觸各國學校，積極邀請海外教育旅行選擇屏東，此次泰國學校前來，也等於盼到開花結果的時刻。

幾天旅程中，老師們體驗從可可到巧克力的製作過程，造訪霸氣十足的東隆宮黃金牌樓，同時深入原鄉部落、瞭解當地文化，也戴著斗笠親自走進鳳梨田，許多第一次都在這次屏東行完成。

泰國中華國際學校高中校長Thomas透過翻譯強調，屏東風景秀麗、獨具特色，非常適合教育旅行，對於在地學校教學創意多元也留下深刻印象，之後回到泰國一定廣邀親友來趟屏東行。

(中時 )