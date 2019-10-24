漫畫家杜福安手繪10幅和平島地景變遷圖，讓民眾了解百年時光轉移。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

聯絡和平島與基隆的「基隆橋」為台灣第一座跨海大橋。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

橫跨四百餘年的基隆和平島，自西班牙人登島築城以「雞籠」、「社寮」、「棕櫚島」（Palm Island）等名躍上歷史舞台，基隆市文化局25日起舉辦「小島大歷史」特展，由歷史漫畫家杜福安考證、繪製，透過30幅繪圖及解說，揭開這個魅力小島的身世之謎。

文化局長陳靜萍表示，基隆在400年前是國際航線中淡水補給及地理位置的重要的航海指標，因此成為國際船隻來往必經之地，當年西班牙人根據繪製的雞籠港口地圖登上社寮島，與原住民聚落相遇，傳教、興築聖薩爾瓦多城，開啟和平島的大航海時代。

她指出，和平島的地名，包括取自平埔族大雞籠社名、航海者眼裡充滿夏日風情的棕櫚島，清末日治時的社寮，以及近年文獻出現的原住民地名Tuman，透過「大基隆歷史場景再現」子計畫重新探索、詮釋命名由來，描繪出一幅幅圖文並茂的歷史地景圖。

考古學者從島上挖掘出史青花瓷片等殘片，顯示史前原民就有與漢人貿易交流的悠久歷史，但記載不多，隨著歷史巨輪不斷向前，地景也隨之變遷與消失，從文獻分析、田野調查，研究島上史前到戰後的歷史文化，重新繪製10幅地景變遷圖、20幅歷史場景圖。

「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展將自25日至11月10日在基隆東岸廣場二樓展示空間舉行，開幕日將邀請研究17世紀荷蘭、西班牙與明鄭時代權威，中研院副研究員翁佳音與大家分享許多和平島舊名的故事，帶領民眾深入百年地景與想像。

(中時 )