斗六市長安里施瓜寮社區的婦女們成立環保志工隊、扇鼓隊，也當長青食堂的志工，非常有活力。（周麗蘭攝）

施瓜寮社區的婦女扇鼓班表演。（周麗蘭攝）

斗六市供餐5天的長青食堂，每名長輩每天只要付10元就能吃好吃飽。（周麗蘭攝）

縣府補助的長青食堂破百了！24日宣布啟用的斗六市長安里施瓜寮長青食堂是第100點，老人每餐只須付10元！副縣長謝淑亞、縣府社會處長林文志、斗六市長林聖爵前往與94名長輩共餐。林聖爵表示，明年長青食堂預算增加149％，讓斗六老人有最快樂的笑容。

雲林縣老年人口比率全國第二，這幾年許多社區成立關懷據點，中午提供的60元午餐，衛福部補助30元，老人只要自付30元。

「長青食堂計畫」則是縣府鼓勵社區長者共餐，超過30人以上一同用餐，縣府就補助廚房設備20萬元以及1名廚工薪資，並補助每個老人30元餐飯，自付30元就能吃飽午餐。

斗六市長林聖爵上任後力推，若每周持續供餐5天就再補助每名老人每餐20元，換句話說，60元的午餐縣府補助30元、公所補助20元，老人只需自付10元。施瓜寮長青食堂是全縣的第100個、斗六市的第12個。

社會處長林文志表示，加上麥寮鄉公所自費興辦的社區共餐，全縣已有120處老人共餐據點，每日都有近8800多位長輩一起吃午餐，社區裡65歲志工每天會幫忙長青食堂備餐，在少子化、高齡化的時代，由「初老」照顧「老老」是未來必然的趨勢。

林聖爵表示，斗六市2019年長青食堂預算編列480萬，明年編了將近1200 萬元，成長149％，代表會也很支持，歡迎長輩一起共餐、聊天，有斗六市最歡樂的笑容。

(中時 )