美智庫指大陸買PTT帳號影響選舉，具影響力的帳號甚至可賣到20萬元，蔡英文總統24日表示，中國介入台灣的選舉不是祕密，像是中國官方媒體記者，假扮是網紅，在YouTube散播不實的訊息就是典型的範例，呼籲大家提高警覺。
蔡英文說，她有看到大陸買PTT帳號影響選舉的相關報導，她要鄭重呼籲國人注意，強調大陸介入台灣的選舉不是祕密，對岸會利用各式各樣的方法來介入台灣的選舉、影響台灣的輿論跟選民的認知。
蔡英文提到，近來就發現有一個中國的官方媒體的記者，假扮是網紅，在YouTube上散播很多不實的訊息，這就是典型的範例，希望大家提高警覺，強調假消息跟假資訊的氾濫在最後選舉階段一定非常多，呼籲選民不要讓這些受過操弄的假訊息和消息，破壞台灣的民主。
蔡英文指的是網路粉絲專頁「玉山腳下」，以「揭露蔡英文的賣台證據」為題，影片中男主角以國台語夾雜，稱蔡英文要將台灣出賣給日本政府，但被網友發現，真實身分是中國央廣旗下記者兼節目主持人。
(中時 )
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