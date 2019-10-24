多系統媒體通訊領導品牌TBC，服務範圍涵蓋桃園、新竹、苗栗以及台中市，提供國內外豐富的優質頻道、互動服務功能。今年為提升網路設備及網路基礎建設，24日推出TBC光直達1Gbps的光纖上網正式上市。

2016年TBC展示以32x8捆綁的US／DS通道(DOCSIS 3.0)提供高達1.1Gbps的上網速率，讓民眾享受高速率上網。但近年不只智慧型手機及平板的普及，智慧家庭設備也逐漸增長，TBC指出，據Strategy Analytics調查分析，5年內全球將有30％的寬頻家庭會使用智慧家庭設備。

TBC產品行銷執行副總裁黃信煒表示，因應智慧家庭設備，以及高解析度影音帶動超高速寬頻上網的需求提高，推出超高頻寬1Gbps的上網與智慧家庭所需的數位智能服務，預計2年內使用120M以上的高頻寬比率將會超過5成。

1G光直達24日正式上市，推出優惠「1G／600M 豪滿足2199專案」，TBC說明，除超高頻寬，另有高畫質數位升級的有線電視，以及包含豪華電影套餐、娛樂套餐、知性套餐共28台HD頻道的數位電視豪樂餐、DVR超級錄放影服務、1000元禮券，免費提供高規格的WiFi無線分享器等。

(中時 )