ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第8站─TB TPGA挑戰賽大崗山球場站，今天於高雄大崗山高爾夫球場進行最終回合，今年8月才轉職業的許閎軒奮力打出低於標準桿5桿的67桿，以兩回合總桿低於標準桿10桿的134桿贏得職業生涯首冠，獲得獎金新台幣15萬元。

22歲的許閎軒今年8月才轉入職業，很開心拿到職業首冠，他說：「沒有想到這麼快就能贏得首冠，雖然不是正式台巡比賽，但是感覺很好，為未來開出更好的路，更有信心面對未來的職業路途。」

許閎軒10歲在父親帶領下接觸高爾夫，一路在父母大力支持下成長，目前就讀高雄正修科技大學四年級，也是高雄球場培訓球員，他補充，今年剛轉職業，一切還在適應調整，尤其要自己面對職業賽各種壓力丶強度與張力，明年希望能在台巡拿下好名次，並進軍中美巡，他更感謝父母及女友的支持與鼓勵，以及黃錦鵬與張庭維兩位教練的指導和高雄球場長期培訓。

王偉祥(左)與王偉軒兄弟同以總桿137桿佳績，在ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第8站並列第二。(大會提供/陳筱琳傳真)

並列亞軍的王家兄弟，哥哥王偉祥今天後9洞鐵桿與推桿發威，抓下5隻博蒂，特別是第16到18洞連續3個博蒂，最後一回合繳出67桿，兩回合總成績為低於標準桿6桿的138桿，名次一舉上升，弟弟王偉軒則是原本並列領先，可惜今天推桿不順，18洞花了31推，打了70桿。

今年的ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽共有9場，單站總獎金由去年的台幣70萬增為100萬，冠軍可得15萬獎金，亞軍6.8萬、季軍5萬，年度獎金排名前三名可獲得來年台巡賽參賽資格，下一場賽事福興挑戰賽將於11月12日到13日在高雄球場進行。

(中時電子報)