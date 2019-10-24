桃園全運會足球比賽今天落幕，台中男足在延長賽120分鐘靠謝柏安補射破網，以2比2扳平花蓮縣，並於PK戰連進4球，以4比2粉碎花縣的衛冕美夢，贏得隊史第2金，女足則由花縣延長賽2比1氣走高雄市，完成3連霸。

以惠文高中校友為主體的台中市，2013年於台北全運會首次摘金，當時他們在4強、金牌戰都於PK勝出，門神如今依然是「大頭」邱育宏。他在PK戰展現氣勢，讓花蓮前兩點林正益、嚴和生都把球射偏。有趣的是，本屆第2戰台中與新北市也踢到PK，當時大頭因為雙腳先動被紅牌罰下，這次也討了回來。

「回去看影片，我當時腳先動，今天刻意放慢、晚一點踩，可能對方也嚇到了吧！」邱育宏對PK的第2點尤其滿意，雖然自己的台電隊友嚴和生最終是把球射偏，但他相信自己當時猜對了方向，「應該有給他壓力，沒偏也會被我擋下來。」

PK戰中市的陳昭安、程昊、柯昱廷、林哲宇全都踢進，固然是奪金關鍵，但他們差點就先在延長賽倒下。兩軍以1比1打入延長賽，第112分鐘花蓮靠嚴和生頭槌破門，反以2比1超前，但台中沒有放棄，就在延長賽要進入補時階段，國腳陳昭安在禁區內拿球轉身起腳，雖被花蓮門將潘思蔚封出，在左側禁區的謝柏安卻補上一腳，讓台中續命。

「其實大家都沒力了，但大家堅持互相鼓勵我們才能守到最後，」陳昭安興奮的說：「我也全身抽筋，但兄弟們一起挺過來，然後大家有永不放棄的精神，才有絕殺！」

台中此役期時先取得領先，第54分鐘由帶傷上陣的賴志瑄從30碼外踢進精彩的世界波遠射，不過第78分鐘嚴和生送出過頂挑傳，助攻江信隆以腳背外側踹開台中大門，讓兩隊正規90分鐘戰成1平。

替台中踢進致勝PK的林哲宇，目前正在日本筑波大學進修，為了全運會請假回台兩周，最後一踢以大膽的「勺子」挑射更是技驚全場。他笑著說：「畢竟我是陣中最老的，很高興能做出貢獻。當然被設定在第4點PK，也沒想到是負責致勝一擊，就放開來做了這個比較大膽的嘗試。」

(中時電子報)