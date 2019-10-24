富邦勇士領隊蔡承儒親自說明年度季票的設計理念。(富邦提供/黃及人台北傳真)

台北富邦勇士24日舉辦新季記者會，17名本土球員與3名洋將全員到齊，展現超級豪華陣容，除了宣告全新年度口號「這場我在」，更展示3套新球衣，富邦領隊蔡承儒表示，「期待富邦新球季可以創造城市行銷里程碑，11月16日見！」

為了迎接新球季開打，富邦勇士先後招攬「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎兩大黃金世代球星，又找了賈西亞、布拉與梅約3名洋將，搭配上季SBL奪冠本土陣容，陣容堪稱空前豪華，新球季ABL也選定台北和平館當作主場。

「除了營造台北球迷更團結的氛圍，我們更期望中、南部球迷也可以來到和平館，感受一下完全不同的主場氣勢，」富邦總教練許晉哲表示，「我們新球季陣容剛好符合ABL規定的20人，至於是否採用三洋將上陣，則依對手而定。」

林郅為(左)、賈西亞與曾文鼎分別穿上富邦勇士主場、客場與特別版球衣亮相。(富邦提供/黃及人台北傳真)

許晉哲坦承，這支富邦勇士應該是他帶過所有球隊當中陣容最為豪華(扣除中華隊)，「原則上，有了林志傑、曾文鼎、蔡文誠、洪志善與林書緯，我們確實本土實力很好，我也期待能在全新環境打球，更希望和平館第1戰就能爆滿。」

提到3名洋將狀態，許晉哲表示，「雖然布拉仍屬測試約，但開季應該還是用他，賈西亞狀態無須擔心，剛來報到的梅約，目前只練3天，但他跟我強調距離開季還有23天可以訓練調整，可是每次練球看他跟志傑互傳，讓我很傷腦筋。」

富邦勇士年度季票將於26日中午12點在全台7-11門市ibon開賣，單日門票則在11月2日中午12點販售，至於備受期待的11月16日主場開幕戰，對手將是澳門黑熊，蔡承儒說：「富邦將為台灣籃球而戰，歡迎大家跟我們一起努力。」

(中時電子報)