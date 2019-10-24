港嫌陳同佳屎來台，港女命案可能辦不下去。行政院副院長陳其邁下午受訪時表示，這是政府劇本中最差的一套，不幸港府不辦然後又放人，這個狀況港府要負起所有的責任。

陳其邁下午出席「2019年臺歐盟亞洲LGBTI人權推動研討會」閉幕式，被問到陳同佳案進展，陳其邁說，港府不辦而且又讓犯人這樣離開自由行，這是政府當時想到，在想像劇本中，最差的一個劇本。他說，當時在設想很多的劇本裡面，都有想到說這是最壞的一種狀況，不幸港府不辦然後又放人，這個狀況港府要負起所有的責任。

陳其邁說，雙方共同合作打擊犯罪，是雙方的責任，也不應該讓罪犯能夠趴趴走，尤其受害人又是香港的，港府要負起責任，尤其政府一再強調說不論是在司法互助，或是港府的管轄權，其實港府都應該要負起責任，把人交給台灣，共同合作打擊犯罪，這是港府要做的事情，結果現在也不曉得人在哪裡，然後要投案不投案，現在也不知道。

他表示，不管是港府也好，或是相關刑事案件的偵辦，這會讓人家覺得香港的司法，或法律的執行是否能貫徹維持司法正義，台灣政府的態度非常清楚，既然香港不辦，那就台灣辦。嚴格遵守實踐司法正義，這是政府的責任；他並說，台灣沒有放棄管轄權，也沒有拒收的問題，會公正執行法律，這是台灣跟香港政府最大不同的地方。

至於傳出理律事務所陳長文律師可能協助陳同佳，陳其邁表示，大家都知道陳長文過去跟馬總統關係匪淺，也曾經擔任馬總統的律師。希望任何人假如跟陳嫌或者是家屬有接觸，都要勸陳嫌儘速到台灣投案接受法律制裁。陳嫌旁邊相關人士，政府也呼籲不要做過多的政治操作，讓政治模糊整個司法審判跟司法追訴的焦點。

(中時 )