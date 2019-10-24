國民黨總統參選人韓國瑜日前提出「要將故宮的國寶文物一次攤開展覽」的構想，國立故宮博物院回應典藏70萬件，一次攤開展出有執行難度，但今日前故宮院長馮明珠呼應韓國瑜國政顧問團總召張善政的「故宮4.0計畫」概念，肯定馬團隊時期的故宮成績，期許以此為基礎啟動故宮4.0計畫。

馮明珠會後並在臉書上補充指出，張善政任國網中心主任、國科會主委、科技政委、行政院副院長、院長期間，全力支持故宮數位計畫，譲故宮一步一腳印，努力工作，完成故宮文物數位化約70-80％，奠定彈指之間盡覽70萬件文物的基礎。

至於故宮應增加展覽空間，讓文物得到最好的保護與展陳，她也指出2011年馬團隊提出的「大故宮計劃」目的在建構故宮的願景，希望擴大台北院區的展覽面積及接待空間，比照羅浮宮接待1千萬參觀人次，為台北故宮晉升為全球最受歡迎的博物館而努力，但民進黨政府卻對台灣建築營造界沒有信心，至今未能在外雙溪故宮現址擴建。

馮明珠也指出，馬團隊時期，「故宮從2011至2016年被英國Art Newspaper評選為全球最受歡迎的博物館第7名，2015年晉升第6名，僅次於羅浮宮、大英博物館、大都會博物館、梵蒂岡博物館、倫敦國家藝廊，這是值得國人驕傲的事」外界批評批評韓國瑜的國策顧問多是馬團隊，她認為好的政績，當然要延續。反觀今日的故宮「3年3位故宮院長均非博物館專業，又不信任故宮資深同仁，3年無法擢升一位常務副院長。教我為同仁叫屈。」

(旺報 )