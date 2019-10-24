少年新北地檢開8槍示威 少年法庭裁定收容 18:312019/10/24 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北地檢署（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 17歲唐姓少年疑涉入幫派糾紛，24日凌晨得知仇家將赴新北地檢署開庭，搭著私人白牌車趕赴現場堵人，並當著員警面前掏出手槍，朝天空連開8槍示威，隨即加速逃逸，15分鐘後疑似自知難逃，自行帶槍到新莊分局投案；少年法庭訊問後，稍早依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險等罪將唐男裁定收容。 (中時 ) #少年法 #收容 #裁定 #少年法庭 #少年 也許您會感興趣 推薦閱讀 輔導員9捏少年蛋蛋 遭追償25萬元 04:102019/10/20 社會新聞 52歲女社工吃15歲小鮮肉 親自「車內輔導」 10:142019/10/20 社會 KUSO蘇貞昌遭法辦 法官裁定不罰 13:352019/10/22 社會 少年赴新北檢開8槍示威 自知難逃自行投案新莊 07:102019/10/24 社會 獨／BTS防彈少年太紅吸300萬粉 破金氏紀錄 14:512019/10/24 娛樂 台塑越南河靜鋼鐵汙染訴訟 法官摃上律師 17:562019/10/24 社會 社會熱門新聞 新北8名警員涉嫌浮報功獎 檢調偵辦中 - 社會 男女當街大戰 她被扒到剩件小熱褲只因他少給18塊... - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 - 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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