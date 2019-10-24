17歲唐姓少年疑涉入幫派糾紛，24日凌晨得知仇家將赴新北地檢署開庭，搭著私人白牌車趕赴現場堵人，並當著員警面前掏出手槍，朝天空連開8槍示威，隨即加速逃逸，15分鐘後疑似自知難逃，自行帶槍到新莊分局投案；少年法庭訊問後，稍早依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險等罪將唐男裁定收容。

(中時 )