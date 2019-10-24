蕭壠文化園區的兒童美術館聯展《幻影阿哥拉》、《童萌派對》將奇幻、童趣風格一次呈現，吸引遊客目光。(蕭壠文化園區提供／莊曜聰台南傳真)

蕭壠文化園區的兒童美術館聯展來了，全新策展的《幻影阿哥拉》常設展及澳洲雙人藝術家喬莉娜駐村成果個展《童萌派對》即日起登場，前者帶有奇幻風格，後者充滿童趣，讓參觀者一起體驗兩種不同感受，適合親子同遊，園區為免費參觀，歡迎大小朋友共襄盛舉。

蕭壠文化園區在2015年成立兒童美術館，一直致力於融合在地文化元素，希望能打造以兒童美感體驗為中心的藝術空間，讓孩子們從遊戲及互動中培養美學觀念，不時會推出專為兒童所策畫的常設展覽。

這次難得有兩場精彩展覽同時登台，包括A9館展出的《幻影阿哥拉》（Phantoms Agora）裝置藝術展，由日籍藝術家鈴木悠哉創作，以獨特視覺視野，串聯在地的台南、台北、花蓮，以及日本、韓國、大陸等亞洲城市的特色，城市中看似平凡的角落都是他的創作靈感，透過多種媒材把平面手繪圖畫一一實體化，讓小朋友在觀看的過程中，能用五感實際感受藝術作品。

A5館同時開幕的童趣個展《童萌派對》（Very Cuttie）則由來自澳洲的艾莉娜‧曾（Alina Tang）及喬漢娜‧雅契（Johanna Acs）2位駐村藝術家聯手推出，展覽空間連結兒童遊戲館及兒童美術館，把白盒子展場改裝成粉嫩又繽紛的屋中屋，讓大小朋友可以自由穿梭其中、輕輕鬆鬆體驗藝術。《幻影阿哥拉》為常設展、《童萌派對》展期至12月1日（周日）止，園區開放免費參觀。

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